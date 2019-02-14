Дорожно-транспортное происшествие, повлекшее жертвы, случилось 11 февраля примерно в 6:00 на 11-м км автодороги 4Р-48 Самаркандской области, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Гражданин М. М., двигаясь на автомобиле Nexia по направлению Джамбай — Эшимоксок, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскаватором Volvo, управляемым гражданином А.Д.

Водитель и пассажир Nexia М. Х. погибли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.