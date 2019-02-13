Около 1,1 миллиарда человек в возрасте от 12 до 35 лет рискуют потерять слух из-за громкой музыки, которую они слушают в наушниках. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи (МСЭ) в преддверии Международного дня охраны слуха (3 марта) опубликовали рекомендации для производителей и пользователей смартфонов и плееров, сообщил Центр новостей ООН.
В рекомендациях предлагается, чтобы встроенная система для смартфонов и цифровых аудиоплееров определяла длительность прослушивания аудизоаписей и уровень звука, автоматически понижала громкость, когда превышен лимит, и позволяла родителям контролировать громкость музыки, которую слушают их дети, а также предоставляла пользователям общую информацию о том, как можно слушать аудио без риска для слуха.
«Учитывая, что у нас есть все знания, необходимые для предотвращения потери слуха, мы не можем допустить, чтобы столько молодых людей продолжали вредить своему слуху, просто слушая музыку, — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Они должны понимать, что когда они потеряют слух, он уже не вернется. И новые рекомендации ВОЗ и МСЭ помогут молодым людям наслаждаться музыкой без вреда здоровью».
По данным ВОЗ, более 5% жителей планеты, или 466 миллионов человек, страдают от серьезных проблем со слухом. Большинство из них — взрослые, проживающие в странах со средним и низким уровнем дохода. Организация также сообщает, что к 2050 году каждый десятый человек на планете будет страдать от проблем со слухом.
Faza Nol
Для старшего поколения, которое уже пожило достаточно и понимает что к чему, вид молодёжи с “дебильниками“ в ушах вызывает жалость. Нет бы книжку почитать с дисплея, так только никчёмная музыка, подёргивание в такт, отсутствие мыслй в глазах. “Пляска святого Вита“, все симптомы этой болезни. Я не саажу, что они все недоумки, есть ребята нормально развитые для их возраста. Просто постоянный гром в ушах отвлекает от сиюминутной действительности и отупляет постепенно. Про снижение слуха нечего и говорить. А дальше неврозы, головные боли, бессоница и т.п.
Виктор Неизвесный
Да что вы говорите?! Слух у бедных детишек садится от громкой музыки? Ай ай ай! А ничего что ещё и позвоночник кривой и зрение падает из за гаджетов? Заниматься надо детьми, вы их для себя рожали, а не для государства!