Около 1,1 миллиарда человек в возрасте от 12 до 35 лет рискуют потерять слух из-за громкой музыки, которую они слушают в наушниках. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз электросвязи (МСЭ) в преддверии Международного дня охраны слуха (3 марта) опубликовали рекомендации для производителей и пользователей смартфонов и плееров, сообщил Центр новостей ООН.

В рекомендациях предлагается, чтобы встроенная система для смартфонов и цифровых аудиоплееров определяла длительность прослушивания аудизоаписей и уровень звука, автоматически понижала громкость, когда превышен лимит, и позволяла родителям контролировать громкость музыки, которую слушают их дети, а также предоставляла пользователям общую информацию о том, как можно слушать аудио без риска для слуха.

«Учитывая, что у нас есть все знания, необходимые для предотвращения потери слуха, мы не можем допустить, чтобы столько молодых людей продолжали вредить своему слуху, просто слушая музыку, — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. — Они должны понимать, что когда они потеряют слух, он уже не вернется. И новые рекомендации ВОЗ и МСЭ помогут молодым людям наслаждаться музыкой без вреда здоровью».

По данным ВОЗ, более 5% жителей планеты, или 466 миллионов человек, страдают от серьезных проблем со слухом. Большинство из них — взрослые, проживающие в странах со средним и низким уровнем дохода. Организация также сообщает, что к 2050 году каждый десятый человек на планете будет страдать от проблем со слухом.