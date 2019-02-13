В двух районах Ташкента 18−20 февраля планируется отключение холодной воды и понижение ее давления, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Это связано с необходимостью переноса участка водовода Д-1400 мм по улице Иссиксув из-за строительства трехуровнего моста на территории Яшнабадского района.

Отключение воды

Яшнабадский район: Ташкентский механический завод (бывш. ТАПОиЧ), завод Симург, супермаркет Korzinka.uz «Авиатор», войсковая часть на территории Яшнабадского района, массивы Авиасозлар 1, 2, 3, 4, массив «Янгиобод», улицы Шохимардон, Ойдинкул, Чилонота, Янгилик, Нодирабегим, Хуснобод, Илтифот, Ширмонбулок, Мурувват, Хаваскор, Куламли, Мураббий, Катта Янгиобод, Пахлавон, Донишманд, Хислат, Мураббий 1-й проезд, Шохсанам, Нигора, 1-й и 2-й проезды Нигора, Толарик, Маърифат, Военный городок №58, улица Гузал с проездами, улица Сокин с проездами, кварталы 1, 2, 3, 4 массива Тузель.

Мирзо-Улугбекский район: улица Паркентская, 3-й и 4-й тупики Паркентской, улица Иссиксув, 1-й, 2-й и 3-й проезды Иссиксув, проезд Карнок, улица Карнок.

Понижение давления воды

Яшнабадский район: 1-й и 2-й кварталы Асалобод.

Повышение давления воды

Мирзо Улугбекский район: улицы Дурмон йули, Мингбулок, ТКАД — от массива Карасу до улицы Паркентской.