С 1 октября 2018 года по 31 января 2019 национальная страховая компания «Узбекинвест» провела акцию «Путешествие в Дубай». Акция проводилась в целях популяризации услуг страхования и разъяснения преимуществ страховой защиты среди широких слоев населения.

В рамках данной акции пяти семейным парам — 10 счастливым клиентам, оформившим полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в национальной страховой компании «Узбекинвест» была предоставлена возможность получения недельных путевок в Дубай. Сюда входили авиабилеты, проживание в пятизвездочной гостинице, виза, страхование, трансферные расходы, а также подоходный налог, взимаемый с победителей акции.





В результате широкого продвижения проводимого мероприятия в СМИ в акции приняло участие почти 22 тысячи жителей со всех регионов Узбекистана. Большую активность при этом проявило население Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Навоийской и Ферганской областей.





5 февраля в торговом центре Samarqand Darvoza прошла церемония определения победителей. Мероприятие проходило при участии известных спортсменов — олимпийского чемпиона Рио-2016 Руслана Нуридинова, двухкратного чемпиона Азии Хасанбоя Дусматова, трехкратного обладателя бронзовой медали Олимпийских игр Ришода Собирова, обладателя бронзовой медали Азиатских игр Ихтиёра Наврузова и посетителей торгового центра. Пяти счастливым парам, выбранным методом случайных цифр с крутящегося барабана, в торжественной обстановке были вручены путевки на путешествие в Дубай.





Вместе с этим со стороны компании были вручены памятные подарки участникам мероприятия, правильно ответившим на интересные вопросы касательно сферы страхования.

Участники и победители акции выразили благодарность национальной страховой компании «Узбекинвест», празднующей в этом году свое 25-летие, пожелали дальнейшего развития и изъявили желание стать ее постоянными клиентами.





Победители акции «Путешествие в Дубай»:

Мадина Хасанова (Ташкент);

Баходир Бердиёров (Сырдарьинская область);

Фуркат Холмирзаев (Ташкентская область);

Фозилбек Каримов (Хорезмская область);

Асатилла Мардонов (Самаркандская область).

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