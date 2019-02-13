Генеральный штаб Вооруженных Сил Узбекистана провел в горном учебном центре Министерства обороны конференцию по развитию системы горной подготовки военных.

У подножия Большого Чимгана участникам конференции были показаны способы ускоренного и безопасного передвижения по горной местности, выживания в экстремальных условиях, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и применения стрелкового оружия.

В рамках мероприятия военнослужащие совершили марш-бросок на 20 км по горной местности в условиях непогоды.

Фото



