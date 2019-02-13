В международном аэропорту Ташкента откроется информационный центр для обслуживания туристов (tourist service centre), сейчас идут работы по его установке, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Центр расположен в зале прилета №2. Там иностранные граждане смогут получить консультацию о правилах пребывания в стране, а также туристическую SIM-карту, путеводители и брошюры с информацией о местах отдыха и развлечений.

Аналогичные центры планируется установить на территории объектов культурного наследия, железнодорожных вокзалов, аэропортов и в гостиницах. В них также будут продавать билеты на культурно-массовые мероприятия, краткосрочные туры, железнодорожные и авиабилеты.

Госкомтуризма намерен в дальнейшем открыть стационарные и мобильные инфокиоски для оказания услуг туристам. Проект будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.