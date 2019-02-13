Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила о повышении стоимости билетов на рейсы по местным направлениям с 1 марта на 20%.

Цена билетов на рейсы высокоскоростного поезда Afrosiyob останется без изменений (она повышалась в ноябре).

Причиной изменения тарифов названа необходимость покрытия расходов на электроэнергию и расходные материалы, а также обслуживание поездов.