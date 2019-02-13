Искандар Косимович Шодиев избран заместителем председателя Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ) на внеочередной отчетно-выборочной конференции в среду, сообщил корреспондент «Газеты.uz».

Остальные члены руководства были избраны 12 декабря прошлого года на учредительной конференции ФХУ. Главой федерации избран председатель совета директоров и президент нефтесервисной компании Eriell Бахтиёр Фазылов. Его первым заместителем стал Бахадыр Гафуров, заместителем — Кирилл Матфеев. Пост генерального секретаря занял Шукрулло Каримов.

Искандер Шодиев (1979 г. р.) родился в Индии. В 2006 году окончил университет Гурона, США. Работал в ряде отечественных и зарубежных компаний на руководящих должностях: IFG Central Asia Mining, АО «Уртачирчикпарранда», Trenetoe B.V. В 2017 году был назначен советником генерального директора футбольного клуба «Пахтакор». В настоящее время является одним из менеджеров возрожденного ташкентского хоккейного клуба «Бинокор», входит в члены Экспертного совета МННО «Буюк Келажак».