Две антенные мачты высотой 235 м демонтированы в поселке Солнечный Зангиатинского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Антенны не использовались с 2002 года, когда в Узбекистане приостановили радиовещание в диапазоне длинных и средних волн.

Территория, где были установлены антенны, перешла в ведение Министерства обороны, там построят военный городок.

Как отмечается в сообщении, в прошлом веке радиовещательные системы были, в основном, настроены на использование длинных и средних волн, а также частично коротких волн. Радиостанция рядом поселком Солнечный в Зангиатинском районе Ташкентской области была адаптирована для радиовещания именно таких волн.





Причины широкого развития радиовещания в диапазонах длинных и средних волн связаны с использованием радиоламп и транзисторов. Кроме того, радиоволны, которые передавали мощное радиовещание, были разнесены на относительно большие расстояния вдоль кривой поверхности земли.

Однако на длинной волне могли работать не более 10−20 радиостанций. Качество аналогового сигнала было относительно низким и с высоким влиянием уровня помех. В результате радиовещание в диапазоне длинных волн по всему миру сокращается и было прекращено в Украине, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджане, Молдове, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.