Ни хокимият Ташкента, ни хокимият Миробадского района не принимали решения о сносе жилых домов и постройке многоэтажных жилых комплексов на территории махалли «Лолазор» («Полкушка»). Об этом во вторник официально заявил хокимият столицы.
В субботу «Газета.uz» сообщала о планах сноса жилых зданий в махалле, озвученных на встрече с жителями застройщиком, который также представил дизайн-проект будущих новостроек.
Трехэтажный дом в махалле «Лолазор».
Хокимият в своем сообщении уточняет, что речи о сносе трехэтажных домов не идет, но подтверждает, что некие инвесторы предложили администрации города возвести многоэтажные жилые комплексы на месте двухэтажных домов №№27/3, 27/3а, 27/3б, 27/3 В и 27/4, «не имеющих никакой исторической ценности».
Двухэтажный дом в махалле «Лолазор».
При этом по показанным возможным застройщиком эскизам было видно, что снести предлагается не пять двухэтажных домов, а намного больше.
Показанный жителям проект.
В хокимияте Ташкента заверяют, что решение о сносе многоэтажных жилых домов будет принято только после получения полного согласия жителей, проживающих в этих домах, и в этом вопросе будут полностью гарантированы законные права граждан.
Отметим, что хокимият Мирабадского района в своем субботнем заявлении назвал дома махалли «пятном на красоте столицы».
Djavdat Shakhnoza
вот вам и общественное мнение, на лицо ситуация — под влиянием общ. мнения хокимият города отмеживался от хокимията мирабдского района. думаю дальше возможны отставки, чиновников хокимията лоббировших данный проект.
Любовь Усманова
27/3, 27/3а, 27/3б, 27/3в, 27/4 пишете Вы что не имееют эти дома историческую ценность. Точно могу сказать что дом 27/3 первый этаж служил конюшней, а второй был надстроин во время второй мировой войны. Т.е. в 40 годы. Это что не история?! И все что было написано в предыдущих статьях это касается и вышеперечисленных двух этажек в первую очередь. Мы будем бороться за свои дома.
Aleksandr Mt
Если не было, то тогда прокуратуре следует заняться этим вопросом. Откуда пошло это. На каком основании застройщик или кто то другой утверждал о сносе. То ли хокимият пошел напопятную, толи кто то бесправно пугает жителей сносом.
Любовь Усманова
Спасибо
Olga Antonova
О, заработало. Система дала отклик.
Timur Ahmedov
Где отставки? Где разбирательство? Это что за игры?
Шерали Ходжаев
Из-за сносов люди боятся покупать жилье на вторичном рынке и в частном секторе. А владельцы не могут продать вторичное жильё. Надо запретить даже думать о сносе. Пусть жильцы сами определяются по техсостоянию дома ( аварийный или нормальный дом). И если дом аварийный, то пусть идут на поклон в хокимиат и соглашаются на те условия, которые предоставит хоким. Тогда будет справедливо для всех. И к чиновникам будет уважение и доверие. Но если застройщик пришел к жильцам, то пусть соглашается на их условия.
aziz azimov
Надо разобраться до конца
Кардинал Ришелье
Хокимият Ташкента теперь как-будто бы не при чем.
Marat Khabibulin
И без калькулятора понятно, что строительство многоэтажки в центре города вместо 2х этажек весьма выгодные “инвестиции“. Застройщик должен был не скупиться и предложить такие условия, при котором жители сами будут заинтересованы. Есть реальные деньги, выкупи у жильцов сегодня их квартиры по цене выше рыночной и потом делай с местом что угодно, хоть сад разводи.
Застройщику не нужно привлекать хокимият и другие рычаги воздействия, в том числе и искаженную информацию в СМИ, для занижения рыночной стоимости квартир жильцов.
Хокимияту не нужно вестись и поддерживать сомнительные сделки, а прежде всего выступать в защиту своего народа, жильцов, гарантируя защиту их прав. Тогда и уважение будет не только со стороны народа, но и инвесторов, за соблюдение прав и законов в стране.
Bekhzod Babakhodjaev
Как-то давно хотел купить однушку в этих двухэтажках. Стрёмные зачуханные дома. Увидел и ушёл. Жители никогда не вложатся ни в ремонт, ни в ландшафтный уют во дворе. Им по барабану. По государственным нормативам эти дома ремонтировать нельзя, они ветхие. Посадят того чиновника, который решится выделить гос средства на их ремонт. Выплаты в ТСЖ в нашей стране крайне малы, чтобы их хватало хотя бы на более менее серьезный фасадный ремонт домов. Остаётся одно — чтобы пришёл некий инвестор и сделад там нормальные дома. Я тоже против многоэтажек. Но 6 этажки по-моему самое то было бы. 90 проц жителей будут рады оттуда съехать, если предложат действительно стоящее. Остаться жить в этих дома хотят люди, которые не могут выехать в силу слабого здоровья, либо просто те, кто не хочет ничего менять в своей жизни. А вот полкушки — это другой вопрос. Добротные дома похоже, надо бы сохранить. Сделать ремонт фасада и запретить всем жителям уродовать фасады кирпичными кладками, цветастыми решетками или кондиционереыми кабелями с дырками на стене.
Tatyana Dunin-Barkovskaya
Не верю, что не было. Без разрешения мэра города (хотя бы устного) застройщики так нагло себя не ведут. Практикуют другие методы — засылают своих риелторов, те начинают давить на жильцов. Скорее всего побоялись скандалов и решили, как говориться “идти вперед пятками назад“.
Beka Geo
Это называется создания негативного настроение в обществе.
На пустом месте кто-то будоражит народ. Провокаторов в военное время расстреливали, в мирное — гнали в три шеи со всех руководящих постов.
Но это в нормальных странах.
У нас же — год инвестиций, и если будет нужно, то и право первой ночи будет у них.
Faza Nol
А не мог бы хоким подумать о строительстве хоть одной общественной бани? Муниципальной, каких в Ташкенте было в “проклятые времена“ не мало. Построить пусть не Сандуны (куда уж нам), а хотя бы на уровне тех, какие закрыли, сломали, передали в частные руки. И не надо говорить про благоустроенные квартиры — ванна и душ, это не парная. Из парилки человек выскакивает вновь народившимся. Какая баня была на текстиле! Сломали котельную, устроили швейный цех. А на Дархане, а на Ленинградской. Да и возле “Зелёного базара“, а на Чорсу турецкая баня была. Вот что надо бы возродить, в современном оформлении!
Бурхан Шайхов
ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ ИСТОРИЮ !!!??? ВО ВСЕМ МИРЕ ЦЕНТРЫ ГОРОДОВ ОСТАЮТСЯ ИСТОРИЧЕСКИ НЕ ТРОНУТЫМИ !!!
ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ СИТИ СТРОЯТСЯ ЗА ГОРОДОМ !!!
ВО ФРАНЦИИ НАПРИМЕР ТАКИЕ ВЫСОТКИ СТАЛИ ГЕТТО. У НАС ОГРОМНЫЕ МАССИВЫ ЗА ГОРОДОМ !!!
СЕЙЧАС ЭТИ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ ДАЖЕ УРДУ ХОТЯТ ЗАСТРОИТЬ !!!
Andrey Savitskiy
После этого еще кто то удивляется тому что инвесторы с Ташкент сити сбежали. Они в закон не верят это причина а не то что какие то журналисты что то там плохо написали. Законы Республики о сносе — хорошие законы. А с последним замечанием Президента о том что людям надо предоставлять жилье как можно ближе к зоне сноса законы почти безупречны. Все что нужно — выполнять законы. Тогда и инвесторы придут и останутся А вот возмутителей спокойствия жителей махали надо призвать к ответу и узнать для чего они дискредитировали законы и власть. С какой целью они внесли неразбериху в законы. Может их главная задача осложнить привлечение инвесторов в Республику? К ним у прокуратуры должно быть много вопросов. Особенно следует спросить с того умника который предложил сносить дома потому что увидел ночью кошек и нашел какую то дырку в земле обозвав ее крысиной норой. Пора бы ему объяснить что или кошки или крысы. Вместе они никак не могут быть.
izzet sheyhaliev
Обычно когда пишут что окончательного решения пока нет то значит уже все решено и будут сносить!!
Уже все проплачено считайте домов уже нет
Джамшид Зиядуллаев
Решения не было? Значит скоро будет. Найдут повод и потом отчитаются что все права жителей соблюдены и они довольные переехали на Сергелях, живут там в ультрасовременных кв-рах
Lobar Khayrullayeva
Очень хочется чтоб у людей была уверенность в завтрашнем дне. При этом очень хочется чтоб у нас было доверия нашим хакимам. Стабильность нам очень нужна.
Zafar Karimov
Я не понимаю истерику людей касательно сноса так называемых “исторических“ домов. Я считаю что нельзя сносить какой либо дом без разрешения его владельца. Сносить можно только дома в аварийном состоянии да и то после оценки независимыми экспертами и выплаты компенсации по рыночным ценам. А то получается какой-то исторический дом который был построен 100 лет назад и который скорее всего достался владельцам бесплатно или за символическую сумму (все таки в Советском Союзе квартиры не покупали а получали от государства) нельзя сносить, но при этом частный дом построенный 10 лет назад на деньги владельца можно сносить??? Это безумие, хокимияту нужно выйти за пределы Малой кольцевой, там находятся огромные заброшенные, бесхозные пустующие участки, почему там нельзя строить эти бизнес центры? Почему нужно именно людей высылать? Что это за политика, может весь Ташкент выдавить из домов???
Halida Ahmedova
Объявленные дома на снос должны пройти через экспертную комиссию, которая должна включать архитекторов и историков. Сам хокимият не должен иметь единоличное право решения. Архитекторы должны быть независимыми и авторитетными. А представителей хокиммята, застройщика нужно наказать за доведение жителей до нервного срыва. Своих граждан надо уважать, законы надо соблюдать — всё просто!
Raxmatulla Raxim
Пока практика показывает, что если чиновники отрицают факт., то это точный признак “уже“ принятого решения…
Хикматхужа Мавлянходжаев
Низкий профессиональный и правовой уровень некоторых чиновников исполнительной власти на местах, их жадность подрывает, дискредитирует авторитет исполнительной власти и главы государства. Существуют пропасть между законодательной и исполнительной властью, особенно на уровне районных и даже городских и областных структур. Многие решения правительства и законы правильные, грамотные. Но, когда дело доходит до их исполнения, исполнительная система порой буксует. Видимо, в исполнительную власть нужны новые, молодые кадры с заработными платами на уровне НАПУ.
Irina Saveleva
Zafar Karimov
13 февраля 2019, 09:10, от государства получали жильё, как и мед. ПОМОЩЬ, и образование не бесплатно! Люди платили НАЛОГИ и государство эти деньги использовало по назначению — обеспечивало всем выше перечисленным. Это теперь налоги, гораздо больше советских, текут, как в чёрную дыру.
Ivan Zastava
Если и строить что-то на месте тех домов, то парк, а не многоэтажки.
Sergey Prostorov
Ну, дыма без огня не бывает.
Azamat Nabiev
Зачем стролице двухэтажные дома. Ташкент стремиться к современном Европе значит надо убрать двух и трех этажек из Узбекистана
Marat MSX
В образцовом Дубае кругом куда не глянь кошки да ловушки для крыс..
Владимир Абрамов
Кто определил ветхость 4 корпуса? Пусть придут ко мне в гости. Смех да только!
валентин ким
Уважаемый Президент Шавкат Миромонович Мирзиеев, прошу Вас лично разобраться с нашей проблемой. Вверенные Вам подчиненные (Хоким города Артыкходжаев Д а также хоким Мирабадского района Пулатов Ш) не в силах решить нашу проблему, мотивируя что не наделены полномочиями, никто не хочет брать на себя ответственность.
В мае 2018 года мы с супругой купили квартиру в новом 4- этажном жилом доме, находящийся по адресу. Мирабадский район, улица Мироншох 8 проезд дом 18 квартира 3. По согласованию замхокима Мирабадского района(№1/7390) и согласно технического проекта произвели ремонт своими силами и средствами.
27 июля 2018 года мы узнаем, что наш дом 2018 года постройки находится на границы сноса согласно решению хокима города Ташкента за №1143 от 27.07.2018 г. и 1327 от 10.09.2018 г застройщиком которого стала СП ООО “HYPER FINANCE GROUP“. Администрация районского хокимията, убеждала нас, что нашу новостройку жилого дома никто сносить не будут, можете продолжать ремонт, что и мы и сделали, поверив органам власти. Но в итоге получили письмо за №1707-41, что нас снесут.
В связи с этим прошу Вашего вмешательства, чтоб по возможности сохранить нашу новостройку. Мы всю свою жизнь работали на данную квартиру, в которой проживаем вместе со своим сыном, невесткой и двумя малолетними внучками, специально продав две 4-х комнатные квартиры на Сергелях и купили в центре, чтоб удобнее и ближе ездить на гемодиализ через каждые два дня.
В данный момент из за печальной участи судьбы нашего дома, наше и так слабое здоровье и нервы еще больше ухудшилось. Помогите пожалуйста.
SIVIE SIVIE
Еще лет 27 назад в городах Израиля стояли такие страшненькие дома, которые строили второпях, т.к. началась массовая репатриация на историческую родину. Сейчас — это города красавцы. И, надо заметить, в стране не было никаких инвесторов, полезных ископаемых, обстановка военная. Сейчас застраивают окраины страны, цены там дешевле. И люди с удовольствием покупают там современные, новые квартиры. Одновременно там осуществляют инфраструктуру, школы, детсады, парки и развлечения, поликлиники. А в обжитых городах практика такая: застройщик временно за свой счет расселяет жителей домов под снос на съемные квартиры. Сносит старые дома, они без лифта, например 4-х этажные, строит новые многоэтажные, а первые четыре этажа уже априори, выделяются совершенно бесплатно бывшим жителям, которые получают совершенно новые, современные, даже большего размера, квартиры в привычном районе своего проживания. А остальные этажи застройщик и инвесторы продают по рыночной цене, по ипотеке. И всем выгодно, все довольны, остаются при своем. Даже не смотря на временные неудобства с временным переездом и ожиданием стройки. Ну а если кто то не хочет ждать получает полную рыночную цену на приобретение квартиры в другом районе. Естественно, никто не приходит и не сообщает о сломе за неделю вперед с туманными обещаниями. Все тщательно рассматривается соответствующими специалистами, составляются договора с каждым жителем, оговариваются все возможные форсмажорные обстоятельства. Никто не остается в растерянности и в неудомении. Все четко и ясно прописано. Был случай, что не могли договориться никак с одним упрямым жителем. Все остальные готовы, подписали договора и ждут. Без его разрешения ничего не ломают. Не ломают и психику людей. А ведь в Ташкенте не приезжий люд, а исконные жителт, привыкшие и к своему району проживания и даже к своим хоть и стареньким домам. Любят свои дворики, с фруктовыми деревьями, живностью во дворе, давнишних соседей как родственников. И все это ломают. Ломают душу и сердце. Разве можно относиться так к своему народу.
Владимир Абрамов
КАКОЕ ВЕТХОЕ СООРУЖЕНИЕ 4 КОРПУСА? ПРИДИТЕ КО МНЕ В ГОСТИ!!! Я ПЕРЕЖИЛ В ЭТОМ ДОМЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ И НЕ НОЧЕВАЛ В ПАЛАТКЕ. ХОЧЕТСЯ ЧТОБЫ НАШИ ЧИНОВНИКИ РАЗОБРАЛИСЬ И НЕ РУБИЛИ С “ПЛЕЧА“
Денс Дьяк
Ужасный проект, просто гетто. Я даже сосчитал этажность--17. Заметили на картинке деревья, их не будет. Будет парковка, иначе люди будут ставить машины на проезжей части или в соседней махалле. А вот пример того как будет в центре Ташкента на примере питерской пригородной деревни Мурино https://youtu.be/JY1yhePX_MY.