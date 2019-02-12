Футбольные клубы «Пахтакор» и АГМК одержали победы во втором предварительном этапе Лиги чемпионов АФК (Азиатская конфедерация футбола) и прошли в плей-офф.





Ташкентский «Пахтакор» в домашнем матче победил иракский «Эйр Форс» со счетом 2:1. На 14-й минуте встречи произошла поломка дренажной системы стадиона, из-за чего поле стало заливать водой. Из-за затраченного времени на устранение проблемы судья встречи добавил к первому тайму 24 минуты.

Счет открыл полузащитник Джалолиддин Машарипов на 78-й минуте игры, пробив через себя. Еще одним красивым голом отметился нападающий Марат Бикмаев, точно пробивший штрафной удар (84'). Через три минуты иракская команда отыграла один мяч благодаря аналогичному удару через себя Хаммади Ахмада, но победа осталась за Узбекистаном.

«Пахтакор» прошел в плей-офф турнира, где 19 февраля встретится с эмиратским Аль-Насром из Дубая.

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На центральном стадионе «Алмалык» АГМК вырвал победу у таджикистанского клуба из Душанбе «Истиклол» — 4:2. Первыми гол забили гости — на 2-й минуте после суматохи в штрафной узбекистанец гол забил Мухаммаджон Рахимов. Полузащитник АГМК Дильшод Джураев сравнял счет на 25-й минуте.





После перерыва таджикский клуб снова вышел вперед благодаря голу Джалила Кимсанова (62'). Через 10 минут полузащитник Санъат Шихов восстановил паритет, а спустя еще 6 минут Джасурбек Хакимов вывел АГМК вперед.

На 82-й минуте встречи нападающий Зафар Полвонов отправил еще один мяч в ворота «Истиклола».

АГМК в плей-офф встретится с саудовским клубом Аль-Наср (Эр-Рияд) 19 февраля.

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