5 февраля в посольстве Узбекистана в США было подписано генеральное соглашение об оказании образовательных услуг и договор об использовании помещений между Министерством высшего и среднего специального образования Узбекистана и Университетом Вебстера.

Подписание соглашений знаменует собой открытие в Узбекистане первого постоянно действующего филиала американского вуза, сообщила пресс-служба МИДа.

Гостями церемонии стали пребывающие с рабочим визитом в США заместитель премьер-министра Танзила Нарбаева, министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев и председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров.

В сентябре прошлого года Университетом Вебстера на базе Узбекского государственного университета мировых языков была запущена магистерская программа TESL (преподавание английского языка как второго иностранного). По ней сейчас проходят обучение свыше 120 студентов.

Президент Университета Вебстер Элизабет Стробл отметила, что запуск программы магистратуры превзошел все ожидания, и было принято решение расширяться.

Филиал Университета Вебстера в Ташкенте будет предоставлять весь спектр академических программ как для бакалавриата, так и для магистратуры, в частности, в сферах бизнес-администрирования, маркетинга и предпринимательства, компьютерных наук, журналистики и медиа-индустрии, управления здравоохранением, STEM-образования и инноваций и других направлениях обучения.

Помощник госсекретаря США по вопросам образования и культуры Мэри Ройс подчеркнула, что возглавляемое ею Бюро по вопросам образования и культуры будет всецело поддерживать «новую эру стратегического партнерства», достигнутую в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года. В прошлом году 570 студентов из Узбекистана обучались в США, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом.