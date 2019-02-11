Хокимият Амударьинского района утвердил обязательный план по удержанию средств из зарплаты учителей за газ, электричество, воду и другие коммунальные услуги за февраль. Это выяснилось в ходе проверки Министерство юстиции Каракалпакстана, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Согласно плану, районное отделение народного образования должно было удержать сумму в 600 млн сумов. По этой причине удержаны средства из зарплат 3288 сотрудников 82 общеобразовательных школ района — в общей сложности 440 миллионов сумов (в среднем 134 тысяч сумов с каждого работника).

Как отмечается в сообщении, отдел народного образования при удержании с зарплат сотрудников школ средств в счет оплаты коммунальных услуг не соблюл требования Положения о порядке приема организациями и учреждениями оплаты за коммунальные услуги от своих работников в виде удержания от заработной платы (№1031, 15 мая 2001 года).

Согласно положению, предприятие вправе удержать из заработной платы работников за коммунальные услуги только на основе письменного заявления работников.

Однако, как выяснилось, при удержании у 783 работников не получено письменного заявления. В общей сложности на расчетный счет предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, перечислено 118 млн сумов.

В пункте 3 положения определено, что в заявлении об удержании из зарплаты работник должен указать свой лицевой счет, стоимость и вид коммунальных услуг, реквизиты коммунальной организации и период, за который необходимо произвести удержание.

Но в заявлениях 2016 работников, у которых произведены удержания с зарплаты за коммунальные услуги, не указан лицевой счет, период выплаты, стоимость и вид коммунальных услуг. У них удержано 256 млн сумов.

Для сведения: только при удержании из зарплаты 489 работников (65 млн сумов) соблюдены требования вышеназванного положения.

В хокимият и отдел народного образования Амударьинского района внесены представления по устранению нарушений и принятию дисциплинарных мер в отношении ответственных лиц, допустивших нарушения.

Минюст напоминает, что удержание из зарплаты работников можно производить только с их согласия либо на основе решения суда. Недопустимо удержание определенной части заработной платы по другим основаниям.

Министерство юстиции также призывает граждан, у которых незаконно удерживают заработную плату или принуждают перевести часть заработной платы, обратиться в отдел защиты прав человека Министерства юстиции Каракалпакстан по телефону (61−223−71−93) или через электронную почту qoraqalpoq@minjust.gov.uz.