Олимпийская сборная Узбекистана по футболу 14−25 февраля проведет учебно-тренировочный сбор (УТС) в Сан-Педро-дель-Пинатар в испанской провинции Мурсия. В ходе УТС запланировано проведение ряда контрольных матчей, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Так, 16 февраля подопечные Любенко Друловича сыграют против австрийского клуба «Ваттенс», 19 февраля — испанского клуба «Реал Мурсия» и 21 февраля выйдут на поле против грузинского «Локомотива Тбилиси».

Во время матчей тренерский штаб оценит навыки футболистов с целью формирования основного состава команды.