11 февраля утром в пристройке здания «Тошшахартрансхизмат», арендуемой турецкой компанией «Бай Мираж мебель», произошел пожар, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД.

Сообщение о пожаре в административном здании, расположенном по адресу: 1-й проезд проспекта Амира Темура, 6 (адрес ТШТХ — ред.) поступило в 8:30. Сотрудники службы пожарной безопасности ликвидировали пожар «в течение нескольких минут».





В результате пожара сгорело 60 кв. м крыши административного здания. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Сумма ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Пресс-служба ТШТХ отметила, что основное здание «Тошшахартрансхизмат» от пожара не пострадало. «Возгорание произошло в пристройке здания, арендуемой турецкой фирмой. Оно располагается рядом с ТШТХ», — отметили в компании.