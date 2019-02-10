Показательные занятия по ведению и управлению огнем артиллерии Узбекистана прошли 8 февраля на базе полигона «Каттакурган» Центрального военного округа.

Как сообщили «Газете.uz» в прес-службе Министерства обороны, на учебных сборах, организованных Генштабом Вооруженных сил Узбекистана, приняли участие специалисты артиллерийских подразделений и преподаватели высших военных учебных заведений Минобороны.

Артиллеристы на практике продемонстрировали ведение огня из 122-мм гаубицы Д-30 и боевой машины БМ-21, управление огнем в ходе проведения оборонительных мероприятий на дистанцию 12−14 км и стрельб с ходу по мишеням на 8−9 км расстояние при совершении марша.

Артиллеристы также на практике отработали действия по уничтожению колонны техники условного противника и отражение атаки, прохождение через минные заграждения и другие.

Участникам сборов был показан современный способ ведения огня по мишеням, так называемая «Артиллерийская карусель». На дневных и ночных занятиях применялись осветительные и осколочно-фугасные снаряды.

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