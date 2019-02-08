«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты сытной выпечки с мясом.

Мини-курники





Небольшие порционные курники с рисом отлично подойдут и как дополнение к супу, так и в качестве самостоятельного блюда. Тесто на сметане получается нежным и рассыпчатым, а начинка из курицы и риса — ароматной. Аппетитные золотистые курники не оставят равнодушным ни одного любителя домашней выпечки.

Валлийский пирог





У валлийского пирога с курицей по рецепту Джейми Оливера хрустящая тонкая корочка и много сочной начинки. Еще у пирога есть один секрет: тесто у него только сверху. Приготовить пирог совсем несложно, а если использовать готовое тесто, время приготовления значительно сократится. Кстати, начинку можно приготовить заранее и хранить в морозилке.

Пирожки на кефире





Тесто для этих пирожков замешивается на кефире и получается воздушным, мягким и нежным. В этом рецепте начинка приготовлена из курицы и сыра, но можно использовать любую, даже сладкую. Румяные красивые пирожки с аппетитной начинкой соберут за столом всю семью. Пирожки можно взять с собой на работу, на прогулку или дать детям в школу.

Самса





Хрустящее слоеное тесто, сочная мясная начинка: домашняя самса — одно из любимых блюд в Узбекистане. Чтобы приготовить идеальную самсу, нужно правильно замесить тесто. Готовая выпечка получится золотистой, слоистой и рассыпчатой. Она подойдет и для праздничного стола, и для обычного семейного ужина.

Плетенка с мясом





Любителям сытных пирогов понравится плетенка с мясной начинкой. Сдобное тесто получается мягким и пышным, а начинка — пикантной благодаря маринованным огурцам. Пирог выглядит эффектно, поэтому его можно подать к праздничному столу, где он восхитит всех собравшихся.

Эчпочмак





Эчпочмак — треугольные пирожки с начинкой из мяса и картошки. Этот рецепт татарской кухни универсален: эчпочмаки можно подать к супам или в качестве самостоятельного блюда, а также взять на пикник, прогулку или работу. У них мягкое дрожжевое тесто с золотистой корочкой и вкусная начинка. Для того, чтобы начинка стала очень сочной, во время запекания нужно добавить бульон.

Пирог «Хризантема»





Необычный оригинальный вид этого пирога позволяет подавать его к торжественному столу. Он выглядит как большой цветок — золотистый, поджаристый и аппетитный. В начинке «Хризантемы» — говяжий фарш и сыр. Это отличный вариант для сытного обеда или ужина, к которому можно подать чашку ароматного бульона и свежий салат.

Мясной пирог





Простой, но вкусный пирог можно испечь, если в холодильнике осталось немного кефира. Тесто на кефире получается мягким, пористым и с хрустящей корочкой. Любители пирогов с большим количеством начинки не останутся разочарованы: здесь много сочного мясного фарша, приправленного чесноком и зеленью.

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