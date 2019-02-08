Наказание Азиза Юсупова в виде лишения свободы заменено на исправительные работы, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Он был осужден 3 августа 2016 года Ферганским городским судом по уголовным делам на 8 лет лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) через статью 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) Уголовного кодекса с применением статьи 57 (назначение более мягкого наказания) с отбыванием наказания в колониях общего режима.

5 февраля Ахангаранский районный суд по уголовным делам вынес определение: согласно статье 74 (замена наказания более мягким) оставшаяся часть наказания Азиза Юсупова в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев 12 дней заменена на наказание в виде исправительных работ на этот же срок с удержанием 15% дохода в пользу государства.