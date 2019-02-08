В Москве на 84-м году жизни скончался актер и режиссер Сергей Юрский, сообщило РИА Новости.

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде. В 1959 году окончил Ленинградский театральный институт имени Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства).

Позже стал одним из ведущих актеров Государственного академического театра имени Моссовета в Москве. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие.

Сергей Юрский известен по ролям в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину» и многим другим.