Количество плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) в Узбекистане с начала года выросло в пять раз и составило почти 35 тысяч лиц, сообщил заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев на заседании Международного пресс-клуба в среду.

С 2019 года вступили в силу множество изменений и дополнений в налоговое законодательство Узбекистана, включая введение на два года упрощенного порядка исчисления и уплаты НДС для отдельных категорий налогоплательщиков.

«Если у нас в начале года было 7 тысяч плательщиков НДС, то сейчас их число достигло 35 тысяч, хотя мы изначально прогнозировали 17 тысяч. Из них более 6 тысяч — это индивидуальные предприниматели, почти 29 тысяч — юридические лица. Те предприниматели, у кого оборот больше 1 млрд сумов, по заявке получили удостоверение плательщика НДС. Теперь мы должны рассчитать НДС, исходя из их финансовых операций в январе, и принять меры по взысканию до 25 февраля», — заявил Мубин Мирзаев.

По его словам, в январе объем налоговых поступлений составил 5,4 трлн сумов, что на 1% больше прогнозных показателей в размере 5,3 трлн сумов.

«В 2019 году доходы госбюджета ожидаются на уровне в 75 трлн сумов, но мы намерены довести эту цифру до 80 трлн сумов, чтобы избежать дефицита», — сказал замглавы ГНК.

Мубин Мирзаев признал, что в регионах проблемы с пониманием налога на добавленную стоимость встречаются не только у предпринимателей и бухгалтеров, но и у самих сотрудников районных налоговых инспекций. «Поэтому мы созвали всех инспекторов и провели однодневный семинар, посвященный только НДС. В первом квартале мы полностью должны изменить систему своей работы», — подчеркнул он.