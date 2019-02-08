Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 февраля подписал распоряжение о назначении Комила Исмаиловича Алламжонова на должность исполняющего обязанности директора Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Как мы уже писали, директор агентства по статусу приравнен к первому заместителю советника президента. Это указано в постановлении главы государства от 2 февраля об организации деятельности нового ведомства.

Агентство информации и массовых коммуникаций образовано указом президента от 2 февраля на базе бывшего Узбекского агентства по печати и информации УзАПИ).

Комил Алламжонов (1984 г. р.) с конца ноября был и. о. генерального директора УзАПИ. Ранее работал пресс-секретарем президента и одновременно заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства.