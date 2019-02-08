Узбекистан и Европейский союз пришли к общему пониманию по структуре проекта нового Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС), сообщила пресс-служба МИД страны. Будущее соглашение заменит договор, действующий с 1 июля 1999 года.

Первый раунд переговоров по документу прошел 4−7 февраля в Ташкенте. Делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Дилшод Ахатов и заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий Люк Девин.

Встречи экспертов по торговому разделу проекта соглашения продолжатся до конца недели с участием представителей профильных министерств Узбекистана.

Второй раунд переговоров по СРПС решено провести в Брюсселе. Дата встречи не уточняется.

В рамках пребывания европейской делегации в Ташкенте также состоялись консультации по подготовке заявки Узбекистана на получение статуса «Генеральной системы преференций плюс» и брифинг для представителей деловых кругов о преимуществах получения статуса «ГСП+».

Официальные переговоры по обновлению СРПС между Узбекистаном и ЕС стартовали в ноябре прошлого года в Брюсселе. Соглашение охватывает такие направления, как политическое сотрудничество, торговые и инвестиционные отношения, устойчивое развитие и взаимодействие, а также права человека и управление.