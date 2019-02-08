На Малой кольцевой автодороге Ташкента задержан мужчина, совершивший незаконную продажу 10 тысяч долларов США, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры.

Гражданин С. С. был задержан с вещественными доказательствами за незаконную продажу 10 тысяч долларов США гражданину С. Х., сняв взамен с его пластиковой карты 100 млн сумов и посчитав каждый доллар США по 8500 сумов, говорится в сообщении.

В отношении С. С. возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 177 Уголовного кодекса (незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей в крупном размере, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия, наказание — штраф от 300 до 500 минимальных размеров зарплаты или ограничение свободы от 3 до 5 лет либо лишение свободы от 3 до 5 лет.). Сейчас ведутся следственные действия.