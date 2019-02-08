Международная конференция «Взаимосвязанность в Центральной Азии: вызовы и новые возможности» состоится 19−20 февраля в Ташкенте. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов на брифинге в МИДе в пятницу.

Конференцию во Дворце симпозиумов, как ожидается, откроет вступительным словом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Понять глубинные процессы»

«Конференция соберет экспертов, а не официальных лиц, чиновников, потому что мы достаточно встречались с министрами, их заместителями, мы их позиции знаем — все, включая Афганистан, хотят дружить и сотрудничать», — сообщил глава МИДа.

Однако, подчеркнул он, сегодня недостаточно говорить о том, что в отношениях между странами есть прогресс и что есть большие возможности сотрудничества.

«Мы должны понять глубинные процессы внутри региона, сложные вопросы, которые остаются нерешенными в сфере границ, водопользования, безопасности, торговли, — отметил министр. — Сохраняется большой пакет нерешенных вопросов с соседями. Мы — единственная страна, которая граничит со всеми странами региона — это и хорошо, но это и вызов. Мы бы хотели [выслушать мнение] высокой экспертной группы, которая приедет в Ташкент, — она более свободна в суждениях, не имеет обязательств, даст более полную и объективную картину».

По словам Абдулазиза Камилова, участие в конференции подтвердили более 100 экспертов. Среди них заместитель министра торговли и промышленности Афганистана Камила Сиддики, спецпредставитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан, управляющий советник Европейского инвестиционного банка Умберто Дель Панта, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, представители Королевского института объединенных сил Великобритании, Германского института по международным делам и безопасности, Казахского института стратегических исследований, Университета Торонто, Китайской академии современных международных отношений, Национального института стратегических отношений Кыргызстана, Центра постсоветских исследований Российской академии наук, Высшей школы экономики России, Института Центральной Азии и Кавказа США, а также и корпорации RAND (Research and Development) США.

Центральная Азия сегодня не является периферией глобальной политики, сказал Абдалазиз Камилов. Здесь, по его мнению, пересекаются интересы крупных держав и наблюдается высокая конкуренция между ними.

«Мы приветствуем торговую и экономическую конкуренцию — может, когда-нибудь это создаст нам больше выбора, если они будут конкурировать с точки зрения того, кто больше инвестирует. Но мы бы очень не хотели, чтобы она (конкуренция — ред.) переросла в жесткое политическое соперничество, которое могло бы иметь не очень приемлемые, желательные последствия для нас, особенно в военно-политическом измерении», — заявил глава МИДа.

Вопрос Афганистана

Он напомнил, что вопрос Афганистана остается неурегулированным, и у каждой крупной державы есть своя концепция освоения этого региона:

«Мы хотим, чтобы регион был регионом мира, стабильности, содружества, процветания, но не хотели бы, чтобы в нем столкнулись интересы жестких игроков, чтобы средние и маленькие страны, такие как в нашем регионе, были вынуждены занимать ту или иную позицию. Мы хотим со всеми держать баланс, сотрудничать. Для этого нам надо посмотреть, как мир сегодня видит этот регион, как видят эксперты, аналитики, которые имеют опыт в подготовке серьезных документов», — сказал министр.

Глава МИДа отметил: «Без урегулирования афганской проблемы мы никогда не сможем реализовать наши созидательные планы. Будут отвлекаться большие ресурсы на Афганистан, на содержание соответствующего уровня боеспособности нашей армии. Не лучше ли эти ресурсы — а мы не Саудовская Аравия, где нефтедоллар бьет фонтаном, — направить на решение социальных проблем?»

Афганский конфликт, отметил министр, сегодня совсем не тот, «в который вошли советские войска»: изменилась природа, структура, из локальной проблемы он стал глобальной. Следовательно, нужны другие инструменты, которые смогут начать мирный процесс в стране, поделенной на зоны влияния между региональными игроками и крупными державами. «Страну растаскали по интересам, не говоря о терроризме и экстремизме», — охарактеризовал ситуацию глава МИДа.

Он призвал быть реалистами и не ждать, что после 40 лет войны стороны договорятся друг с другом за один день: «Это будет длительный, тяжелый процесс, но альтернативы нет, его надо начинать сейчас. Военного решения нет, в этом мы уже убедились. Отрадно, что мировое сообщество выработало определенный консенсус, как двигаться в мирном направлении».

Министр иностранных дел обратил внимание журналистов на ряд комментариев в зарубежных СМИ: «Все это происходит в разрезе соперничества больших государств, когда утверждается: „завтра ситуация в Центральной Азии взорвется“ (это я слышу уже 25 лет), „талибы пойдут фронтально на Центральную Азию“, „на севере скопились войска“ и так далее. При этом каждый преследует свои цели».

В это же время, отметил глава МИДа, Узбекистан изо дня в день говорит о том, что создает благоприятный инвестиционный климат для привлечения мировых компаний, и частного капитала.

В частности, недавно прозвучало заявление, что Центральная Азия в ближайшее время будет подвержена «серьезным специфическим атакам, которые спецслужбы США создают для России в Афганистане».

«В этом зале мы принимали делегацию талибов, 10 человек из Катара, — рассказал Абдулазиз Камилов, — где они заявили: «Мы не провели ни одной акции за пределами национальной границы, мы нигде ничего не взорвали, мы ни один теракт за 40 лет не провели, мы — чисто национальный феномен, мы боремся за освобождение территории от иностранных государств».

По словам министра, талибы, в случае если будут участвовать в управлении Афганистаном, примут Узбекистан как самую близкую страну:

«Нельзя это воспринимать на 100% буквально, но объективно: торговать им надо? Из Афганистана выходить через Термез надо? Поддержка нужна? Реализовать [проект] Пули-Хумри (строительство высоковольтных линий электропередач „Сурхан — Пули-Хумри — Доши — Сурабай — Джлелалабад — Пешавар“), железные дороги „Мазари-Шариф — Герат“, „Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“ надо? Узбекистан уже имеет этот опыт».

Министр подчеркнул отсутствие каких-либо доказательств намерения талибов прийти в Центральную Азию. «Эти рассуждения… о том, что этим атакам будут подвержены республики Центральной Азии, вызывают не просто несогласие, а возмущение», — отметил Абдулазиз Камилов.

Мировое сообщество, напомнил глава внешнеполитического ведомства, некоторое время назад переключилось на новые очаги напряженности — Ближний Восток и Северную Африку, в связи с чем Афганистан несколько отошел на второй план.

«Хотя там происходят очень серьезные процессы, он все больше превращается в центр международного терроризма, экстремизма, радикализации, наркотрафика, организованной преступности. Надо было обратить внимание вновь на Афганистан и заниматься не страновой, не региональной, а серьезной международной проблемой мировой безопасности. И это, я считаю, удалось сделать нашему президенту. С тех пор, где бы мы ни были, везде говорят, что Ташкентская конференция по Афганистана (в марте 2018 года — ред.) стала новым началом мирного процесса и международной активности вокруг Афганистана. Мы и дальше будем поддерживать мирный процесс и правительство этой страны», — подчеркнул Абдулазиз Камилов.