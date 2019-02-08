В то время как во всем мире отказываются от наличных денег, в Узбекистане наблюдается фетишизм наличности, заявил председатель правления Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на заседании Международного пресс-клуба в среду.

Глава ЦБ отвечал на вопрос, есть ли ограничения для юридических лиц в форме общества с ограниченной ответственностью снимать наличные деньги с расчетного счета для покупки продукции по более низкой цене на рынках, как это могут делать индивидуальные предприниматели.

«Для предпринимателя в форме ООО тоже нет ограничений. Есть корпоративная карта, куда можно загрузить деньги и делать покупки. Раньше, да, такое было. Сейчас ограничения сняты (в апреле 2018 года — ред.). Для предпринимателя удобнее пользоваться пластиковой картой, нежели наличными средствами. У нас это в сознании, просто фетишизм наличных денег. Во всем мире отказываются от наличных денег», — отметил он.

Заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев предположил, что спрос на наличные может быть попыткой ухода от налогообложения.

«Почему есть спрос на наличные деньги? Это непосредственно связано с налогообложением. Если мы сможем создать единую систему налогообложения и для тех, кто проводит расчеты перечислением, и для тех, кто ведет расчет в наличной форме, то для предпринимателя не будет разницы. В некоторых случаях, чтобы избежать налогов, предприниматели проводят расчеты в наличной форме», — сказал он.

По словам замглавы ГНК, Узбекистан намерен перенять опыт Турции, где плательщики НДС выписывают счета-фактуры, даже если расчет ведется в наличной форме.

«Мы изучаем опыт Турции. Когда проводят расчеты в наличной форме, то дают счет-фактуру по НДС. То есть нет разницы, в какой форме проводить расчеты, счет-фактура есть. Сейчас мы думаем над тем, как это реализовать на практике у нас», — отметил Мубин Мирзаев.