5 февраля в хранилище отделения Народного банка в Язъяванском районе Ферганской области была обнаружена пропажа 100 тысяч долларов (838 млн сумов), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Во вторник примерно в 23:40 в дежурную часть районного отдела внутренних дел поступило сообщение от управляющего банка, который сообщил, что пропажа была обнаружена при закрытии хранилища в 20:00 в тот же день.

Оперативные сотрудники районных прокуратуры и ОВД сформировали оперативно-следственную группу и провели осмотр места с привлечением свидетелей и специалистов.

Следственный отдел Язъяванского РОВД возбудил уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 169 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.