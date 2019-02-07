«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Творожный сыр





В магазинах появилась новинка от литовского бренда «Сваля» — это творожный сыр со сливочным вкусом. Он подходит для приготовления кремов, глазури и в качестве намазки на бутерброды. Вкус у сыра нейтральный, сливочный, консистенция — однородная и нежная.

Вяленые томаты





Не совсем привычный для Узбекистана продукт, вяленые томаты, — это отличное дополнение к выпечке, салатам, закускам, пасте и соусам. У них совершенно отличный от свежих помидоров вкус, с терпкой кислинкой и насыщенным ароматом пряных трав. Масло, в котором находятся томаты, хорошо подходит для приготовления заправок к салатам.

Салатный микс





Отличная находка для тех, кому не хочется придумывать и готовить салаты, — это салатный микс, готовый набор зелени и овощей, в который нужно только добавить заправку. Ассортимент салатов довольно широк: здесь есть наборы только из зелени, есть витаминные миксы — с капустой и морковью, есть смесь с капустой, морковью, свеклой и зеленью.

Арахисовая паста





Новинка от местного производителя Eko Avalon представлена несколькими видами арахисовой пасты — с шоколадом, кусочками арахиса и классической. Это универсальный продукт, который подходит и для выпечки, и для бутербродов, и в качестве топпинга или заправки для салата. Арахисовая паста Eko Avalon обладает насыщенным вкусом и приятной консистенцией.

Маргарин «Маселко»





Еще одна новинка от местного производителя. Торговая марка «Маселко» представила на узбекском рынке широкий ассортимент маргарина. Каждый из видов предназначен для определенного блюда: есть маргарин для слоеной выпечки, для кексов, для кремов, универсальный. При покупке стоит ориентироваться на описание: маргарин не взаимозаменяем.

Печенье «Американо»





Производитель «Кухмастер» предлагает попробовать печенье с кусочками темного и молочного шоколада. Оно сухое, рассыпчатое, тающее во рту. «Американо» можно дать детям в школу или взять с собой на работу, оно отлично сочетается со стаканом молока или чашкой кофе.

Сливочное масло «Простоквашино»





В составе сливочного масла «Простоквашино» указаны только пастеризованные сливки. Оно приятного светло-желтого цвета, однородной консистенции, хорошо намазывается на хлеб. Из подтаявшего масла не выделяется вода, на сковороде оно топится без лишней жидкости. Вкус у масла нейтральный, не кислый и не сладкий, с легким молочным послевкусием.

Еще больше новинок — на сайте Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99899) 837−15−15

Телефон отдела рекламы: (+99878) 148−14−15