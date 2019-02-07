Делегация Узбекистана 4 февраля встретилась с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В состав узбекской делегации вошли вице-премьер Танзила Нарбаева, министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев и председатель Ассоциации «Узтекстильпром» Илхом Хайдаров.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия Узбекистана и ВБ, а также в рамках Страновой программы достойного труда, которую Узбекистан реализует совместно с Международной организацией труда (МОТ).

Сирил Мюллер отметил устойчивое снижение числа случаев принудительного труда в Узбекистане и внедрение механизмов для мониторинга, обратной связи и реагирования в этой области.

«Общественное сознание достигло такого уровня, при котором не только детский, но и принудительный труд воспринимается как морально недопустимое явление», — подчеркнул он.

Руководитель ВБ обозначил три основных направления, по которым возможно дальнейшее сотрудничество двух сторон. Первое — продолжение трехстороннего формата между Узбекистаном, Всемирным банком и МОТ. Второе — содействие обеспечению занятости и созданию благоприятных условий труда.

Третье направление — реализация проектов, связанных с гендерным равенством, инфраструктурным развитием, повышением энергоэффективности, модернизацией сельского хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности, наращиванием торгового и экспортного потенциала страны.

Сирил Мюллер сообщил, что намерен посетить Узбекистан в марте, чтобы обсудить наиболее перспективные проекты, в финансировании которых мог бы участвовать банк.

Правительственная делегация Узбекистана посетила США 4−6 февраля с рабочим визитом для обсуждения отмены бойкота узбекской текстильной продукции.