Футболист Азиз Тургунбаев дисквалифицирован до летнего трансферного окна (9 июля) за подписание контракта одновременно с двумя клубами — «Пахтакором» (Ташкент) и «Навбахором» (Наманган). Такое решение приняла специальная комиссия Ассоциации футбола Узбекистана, сообщила пресс-служба АФУ.
«Игрок наказан за то, что не мог определиться, в какой команде хочет выступать. Сначала игрок подал жалобу в ПФЛ (Профессиональную футбольную лигу — ред.), что «Навбахор» принуждает его остаться в клубе, после чего заявил, что хочет расторгнуть контракт с «Пахтакором».
Бывший главный тренер «Навбахора» Ильхом Муминжанов дисквалифицирован на один год за то, что будучи главным тренером «Навбахора» убедил Тургунбаева подписать контракт с наманганцами только на один год, после чего лично содействовал переговорам Тургунбаева с «Пахтакором».
«Получается, тренер посодействовал переходу воспитанника наманганского клуба в стан соперника вопреки интересам своей команды. Помимо этого, в ходе расследования выяснилось, что тренер сам выдавал заработную плату футболистам, а это является серьезным нарушением», — сообщили в АФУ.
Спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов дисквалифицирован на шесть месяцев за то, что начал вести переговоры с футболистом раньше положенного срока (по регламенту игрок имеет право вести переговоры с новым клубом ровно за полгода до окончания контракта). Кроме того, после подписания Тургунбаевым контракта с «Пахтакором» игрок вернулся в «Навбахор». В данной ситуации Ирисметов стал угрожать футболисту, что отправит жалобу в АФУ и его дисквалифицируют на два года. «Такое поведение является также недопустимым», — заявила АФУ.
Вице-президент «Навбахора» Шамшод Сариков дисквалифицирован на полгода за то, что попросил Азиза Тургунбаева подписать контракт с «Навбахором», зная, что игрок уже заключил договор с «Пахтакором», при этом уверив футболиста, что решит все необходимые вопросы с ПФЛ. Помимо этого, он привлек футболиста к зарубежному сбору команды в Крыму, зная, что у футболиста есть обязательства перед «Пахтакором», тем самым нарушив регламент.
Генеральный директор «Навбахора» Расул Акрамов также дисквалифицирован на шесть месяцев за то, что «не имеет достаточного представления о футболе». Гендиректор признал, что не контролировал ситуацию, связанную с Тургунбаевым, и не знал про регламент.
АФУ отмечает, что ПФЛ внесла серьезные изменения в регламент: «Отныне вопросы по заключению контрактов и соблюдение этических норм футбола игроками и тренерами находятся под строгим контролем, и каждый несет ответственность за свои действия».
«Любое лицо, которое было связано с дисквалифицированными специалистами, будет подвержено санкциям. И если будет установлено, что дисквалифицированные лица продолжают заниматься своей деятельностью, в будущем их будет ждать еще более серьезное наказание», — говорится в заявлении.
АФУ призвала «Пахтакор» и «Навбахор» «с полной серьезностью отнестись к данному вопросу». В следующий раз клубы могут быть оштрафованы или лишены права подписывать новых игроков, предупредила ассоциация.
Enver Xalilov
Тренер который принял команду за два тура до окончания чемпионата и не дал вылетить из высшей лиги, а зетем довел за два года до бронзы.. действовал против интересов команды.. не смешите меня. Ничего не могу сказать про остальные доводы. Но не кажется ли Вам, что нам нужна молодая кровь не только среди игроков, но может и тренеров. А то большенство из постсоветского времени, старички.