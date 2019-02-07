Футболист Азиз Тургунбаев дисквалифицирован до летнего трансферного окна (9 июля) за подписание контракта одновременно с двумя клубами — «Пахтакором» (Ташкент) и «Навбахором» (Наманган). Такое решение приняла специальная комиссия Ассоциации футбола Узбекистана, сообщила пресс-служба АФУ.

«Игрок наказан за то, что не мог определиться, в какой команде хочет выступать. Сначала игрок подал жалобу в ПФЛ (Профессиональную футбольную лигу — ред.), что «Навбахор» принуждает его остаться в клубе, после чего заявил, что хочет расторгнуть контракт с «Пахтакором».

Бывший главный тренер «Навбахора» Ильхом Муминжанов дисквалифицирован на один год за то, что будучи главным тренером «Навбахора» убедил Тургунбаева подписать контракт с наманганцами только на один год, после чего лично содействовал переговорам Тургунбаева с «Пахтакором».

«Получается, тренер посодействовал переходу воспитанника наманганского клуба в стан соперника вопреки интересам своей команды. Помимо этого, в ходе расследования выяснилось, что тренер сам выдавал заработную плату футболистам, а это является серьезным нарушением», — сообщили в АФУ.

Спортивный директор «Пахтакора» Жафар Ирисметов дисквалифицирован на шесть месяцев за то, что начал вести переговоры с футболистом раньше положенного срока (по регламенту игрок имеет право вести переговоры с новым клубом ровно за полгода до окончания контракта). Кроме того, после подписания Тургунбаевым контракта с «Пахтакором» игрок вернулся в «Навбахор». В данной ситуации Ирисметов стал угрожать футболисту, что отправит жалобу в АФУ и его дисквалифицируют на два года. «Такое поведение является также недопустимым», — заявила АФУ.

Вице-президент «Навбахора» Шамшод Сариков дисквалифицирован на полгода за то, что попросил Азиза Тургунбаева подписать контракт с «Навбахором», зная, что игрок уже заключил договор с «Пахтакором», при этом уверив футболиста, что решит все необходимые вопросы с ПФЛ. Помимо этого, он привлек футболиста к зарубежному сбору команды в Крыму, зная, что у футболиста есть обязательства перед «Пахтакором», тем самым нарушив регламент.

Генеральный директор «Навбахора» Расул Акрамов также дисквалифицирован на шесть месяцев за то, что «не имеет достаточного представления о футболе». Гендиректор признал, что не контролировал ситуацию, связанную с Тургунбаевым, и не знал про регламент.

АФУ отмечает, что ПФЛ внесла серьезные изменения в регламент: «Отныне вопросы по заключению контрактов и соблюдение этических норм футбола игроками и тренерами находятся под строгим контролем, и каждый несет ответственность за свои действия».

«Любое лицо, которое было связано с дисквалифицированными специалистами, будет подвержено санкциям. И если будет установлено, что дисквалифицированные лица продолжают заниматься своей деятельностью, в будущем их будет ждать еще более серьезное наказание», — говорится в заявлении.

АФУ призвала «Пахтакор» и «Навбахор» «с полной серьезностью отнестись к данному вопросу». В следующий раз клубы могут быть оштрафованы или лишены права подписывать новых игроков, предупредила ассоциация.