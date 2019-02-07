Алишер Санетуллаев назначен исполнительным директором филиала Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе агентства «Узатом».

До назначения он преподавал в Университете Инха в Ташкенте. По образованию Алишер Санетуллаев физик-ядерщик, имеет опыт работы в этой сфере в Мичиганском государственном университете (США) и Университете Британской Колумбии (Канада), обладает ученой степенью PhD.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 июля подписал постановление об открытии филиала НИЯУ «МИФИ». Первых студентов, порядка 100 человек, планируется принять в 2019/2020 учебном году. Филиал будет готовить инженерно-технические кадры в сфере ядерной энергетики и теплофизики, а также вести фундаментальные и прикладные научные исследования в области ядерной физики.