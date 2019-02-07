Инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов предложили создать в Муйнаке игорную зону, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Постановлением Кабинета Министров от 16 января предложена разработка инвестиционных проектов по строительству трассы для «сафари-роуд», проведение соревнований Rally Muynak, международных гастрономических фестивалей, создание аллеи ремесленников, развитие медицинского и паломнического туризма.

Кроме того, соответствующим министерствам и ведомствам, включая Генпрокуратуре, поручено принять во внимание географическое расположение и климатические условия района для создания всей необходимой инфраструктуры, чтобы превратить Муйнакский район в центр инвестиций, технологий и инноваций. Документом предусмотрено создание современного городка с инновационной школой, спортивными сооружениями, лечебно-профилактическими учреждениями, современным аэропортом, гостиницей, торгово-развлекательными комплексами «селфи"-объектами, оптоволоконным интернетом и IP-телевидением.

Начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова сообщила «Газете.uz», что инвесторы предлагают различные проекты по социально-экономическому развитию Муйнака, включая строительство казино. Генпрокуратура, совместно с другими ведомствами и министерствами, изучает все эти предложения и аспекты их реализации.

Сегодня организация и проведение на территории Узбекистана азартных и других основанных на риске игр, в том числе тотализаторов, а также ввоз игровых автоматов с денежным выигрышем, запрещены с 2007 года постановлением Кабинета Министров.