Mogo Finance — одна из наиболее быстрорастущих небанковских компаний по финансированию автомобилей в мире, которая предлагает своим клиентам стандартный финансовый лизинг/аренду, а также операции обратного лизинга/аренды.

Компания начала свою деятельность в 2012 году в Латвии, и в настоящее время работает в 16 странах: Литве, Эстонии, Грузии, Армении, Польше, Румынии, Болгарии, Молдове, Албании, Украине, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Македонии, Латвии, Казахстане и Узбекистане. Портфель Mogo Finance составляет более 140 млн евро, более 115 тысяч клиентов и более 500 сотрудников.

Подробнее о компании и ее деятельности рассказал генеральный директор Mogo в Узбекистане — Георгий Макаридзе.

— Почему Mogo решила выйти на узбекский рынок?

— В последнее время в Европу и остальной мир приходит много хороших новостей об Узбекистане. Мы слышали, что страна приветствует международные компании и иностранные инвестиции. Мы провели исследование рынка и твердо верим, что Mogo имеет огромный потенциал в этой прекрасной стране. Узбекистан имеет богатую историю и является домом одних из наиболее гостеприимных людей в мире. Мы рады, что приняли решение приехать сюда, и в самое ближайшее время планируем стать лидерами на узбекском рынке.

— Какие продукты компания предлагает клиентам?

— Мы можем предложить два продукта: первый — это финансовый лизинг/финансовая аренда, когда мы помогаем клиентам купить машины на новом или вторичном рынке. Второй продукт — это возвратный лизинг/возвратная финансовая аренда, когда клиент получает деньги за свою машину и продолжает ею управлять. Во время финансирования автомобиль числится на имени компании, и после завершения всех платежей клиент выкупает автомобиль обратно. Финансирование составляет до 100 млн сумов на одного клиента, проходит при минимуме документов и хлопот. Mogo заботится о том, чтобы все решения и регистрация проходили максимально быстро. Все контракты заключаются у нотариуса, таким образом клиент полностью защищен.





— Как Mogo получает финансирование?

— Как упоминалось выше, Mogo Finance — сильная и финансово устойчивая компания. Каждый год организация проверяется большой четверкой аудиторских компаний. В настоящее время нашими аудиторами являются EY. Наши корпоративные облигации продаются на Франкфуртской фондовой бирже и NASDAQ в Риге. Крупные институционные и частные инвесторы уже знают и доверяют нашей компании, поэтому у Mogo есть собственное финансирование. В качестве небольшого примера: несколько месяцев назад Mogo Finance выпустил корпоративные облигации на сумму 75 млн евро на Франкфуртской фондовой бирже.

— Какие гарантии есть у клиентов, если они получают финансирование от Mogo?

— Каждый договор заверяется нотариально и полностью соответствует законодательству Узбекистана. Нет никаких устных соглашений или теневых сделок. Все проходит через банки, нотариусы и официальные органы регистрации. Все документы передаются напрямую клиентам, что дает им полную гарантию того, что договор является официальным и прозрачным. С другой стороны, клиенты во всех странах, с которыми мы работаем, предпочитают работать с Mogo, потому что мы являемся международной компанией с опытом работы на 16 различных рынках мира, и за шесть лет работы мы смогли завоевать доверие клиентов.

— Как клиент связывается с компанией?

— Мы все знаем, что на сегодняшний день мы живем в цифровом мире. Компании стараются предлагать клиентам решения с минимальными трудностями и затратами. Мы разработали удобный сайт, где клиент может выбрать нужный продукт, определить количество и сроки, которые он предпочитает. Мы вернемся с ответом в ближайшее время, и процесс пройдет максимально гладко. В случае, если мы договоримся с клиентом, ему нужно будет лишь посетить наш офис на авторынке Сергели, а мы поможем им с остальным, сопроводим его к нотариусам и в реестр автомобилей. Наша цель — заботиться о клиентах.

— У компании только один офис в Ташкенте? Планируете ли расширяться в других городах?

— На данный момент мы открыли первый офис на авторынке Сергели, так как это стратегическое место для нас. В течение 2019 года мы намереваемся открыть еще четыре филиала в Ташкенте, чтобы нашим клиентам было удобнее посещать их. Мы также планируем дальнейшее расширение и открытие филиалов в других крупных городах Узбекистана в ближайшее время.

Телефон: (+998) 78−150−52−00

Адрес: Сергелийский р-н, ул. Янги Сергели

Ориентир: авторынок Сергели

Сайт: mogo.uz

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