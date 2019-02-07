АКБ «Капиталбанк» не стоит на месте и продолжает внедрять инновации в сфере банковского обслуживания, а также расширять свои филиалы по всей республике.

3 февраля в Андижане состоялось открытие центра оказания банковских услуг «Андижан» для физических и юридических лиц. Цель открытия центра — продвижение культуры высокотехнологичных банковских услуг. В новом здании расположены отделы, созданные для комфортного обслуживания клиентов.





Создана инновационная зона самообслуживания Kapital 24/7, где клиенты могут воспользоваться банковскими услугами круглосуточно. Также здесь упрощены все процессы: от открытия счета до оперативного получения кредита для физических и юридических лиц.





Стабильность АКБ «Капиталбанк» оценена национальным рейтинговым агентством «Ахбор-Рейтинг» как «узА+ очень высокая». Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило банку положительную оценку B3 с прогнозом «Стабильный».

Это говорит о том, что банк активно развивается и постоянно старается расширять спектр предоставляемых услуг, при этом не забывая о качестве.

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