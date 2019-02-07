Программа развития ООН передала 1000 единиц компьютеров и программного обеспечения Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана в качестве технической помощи, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Передача оборудования и программного обеспечения прошла 4 февраля в рамках совместного проекта ПРООН и Министерства юстиции «Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные и прозрачные институты управления в Узбекистане».

«Предоставленная практическая помощь имеет важное значение в автоматизации и цифровизации процедур учета исполнительных документов, а также в укреплении материально-технической базы бюро в процессе взыскания денежных средств», — отмечается в сообщении.