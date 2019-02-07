Сроки призыва на военную службу в Узбекистане будут перенесены на март-апрель, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Согласно действующему порядку, призыв граждан на срочную военную службу проводится на основании постановления президента Узбекистан один раз в год — в феврале-марте.

Как отмечается в сообщении Минобороны, призыв в зимнее время сопряжен с рядом трудностей и затрат на обеспечение необходимой температуры в помещениях призывных и сборных пунктов.

Кроме того, неблагоприятные погодные условия часто препятствуют своевременному прибытию граждан из отдаленных районов страны на пункты сбора. Состояние дорог в зимнее время также осложняет проведение призывных мероприятий.

С предложением о переносе сроков призыва в армию выступил президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооруженными силами Шавкат Мирзиёев во время расширенного заседания Совета безопасности 28 января.

Министерство обороны разработало проект закона о внесении изменений в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и внесло на рассмотрение в парламент.

Как ожидается, призыв в весенний период снизит расходы на организационные мероприятия и сделает проводы в армию удобнее для родителей, которые прежде провожали детей в неблагоприятных погодных условиях.

В пресс-службе Минобороны «Газете.uz» уточнили, что ожидают вступления изменений в силу в текущем году.