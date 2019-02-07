Председатель Палаты адвокатов Узбекистана Алим Эрназаров и генеральный прокурор страны Отабек Муродов провели встречу, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе палаты. Она состоялась в связи с публикацией палатой анонимного опроса о нарушениях прав адвокатов и незаконных действиях в их отношении со стороны органов дознания, следствия и судов.

Как отмечается в заявлении палаты (PDF), встреча прошла в духе «открытого и конструктивного диалога». На ней стороны договорились о сотрудничестве и создании рабочей комиссии совместно с Министерством юстиции и представителями других государственных органов.

Каждое адвокатское обращение о препятствовании их профессиональной деятельности и посягательствах будет рассмотрено и решено под контролем генерального прокурора, в индивидуальном и прозрачном порядке. В сообщении отмечается, что адвокаты в случае нарушения их прав также могут обращаться в Палату адвокатов.

30 января Палата адвокатов опубликовала у себя на сайте и на сайте журнала «Адвокат» результаты анонимного опроса о посягательствах и незаконных действиях в отношении адвокатов. Опрос проводился в октябре-декабре 2018 года. В нем сообщается о привлечении к административной и уголовной ответственности адвокатов, их помощников и стажеров в 2012—2015 годах, привлечении к уголовной ответственности адвокатов в 2016—2018 годах, случаях препятствования свиданиям адвокатов, оскорбляющего и иного унижающего достоинство адвоката отношения со стороны сотрудников следственных органов.

Результаты опроса вызвали сомнения у Генпрокуратуры, а Верховный суд Узбекистана назвал их «далекими от правды». Данные исследования были удалены с указанных выше сайтов, но потом возвращены.

«Палата адвокатов вправе проводить анонимные опросы среди своих членов, то есть адвокатов. В свою очередь, адвокаты имеют право получать информацию о результатах анонимного опроса», — подчеркнули в палате.

«На основании анализа анонимного опроса Палата адвокатов намерена определить программу действий и превентивных мер для обеспечения независимости и свободы адвокатской деятельности», — говорится в заявлении.

При этом палата отметила, что не намерена вступать в онлайн-дебаты через СМИ, поскольку считает такой метод неэффективным и предпочитает использовать другие эффективные платформы сотрудничества.