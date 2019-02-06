Гостиницам, предприятиям торговли и общественного питания позволено продавать пиво и вино местного производства без разрешительного свидетельства на право реализации алкогольной продукции, следует из указа президента Узбекистана от 5 февраля.

Документом также разрешается оптовая торговля алкогольной продукцией всеми юридическими лицами. Ранее такое право имели оптовые торговые базы компании «Узшаробсаноат» и предприятия-производители (только со складов, находящихся на их территории).

Компания «Узшаробсаноат», согласно указу, ликвидируется. При этом создается Агентство по развитию виноградарства и виноделия при Министерстве сельского хозяйства и Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка при Министерстве финансов.

Основными задачами агентства определены:

осуществление единой государственной политики в отрасли виноградарства и виноделия, а также разработка и реализация комплексных целевых программ по развитию виноградарства и виноделия;

содействие в расширении плантаций винограда и развитии виноделия, во внедрении ресурсосберегающих технологий и комплексной модернизации предприятий;

поддержка виноградарей и виноделов в привлечении прямых инвестиций и популяризации местной винодельческой продукции, в том числе за рубежом;

содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере виноградарства и виноделия;

ведение электронного реестра плантаций винограда совместно с Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

В задачи инспекции входит:

лицензирование деятельности по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также оптовой торговле алкогольной продукцией;

инспектирование соблюдения технологических норм в производстве пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции;

контроль за качеством хранения и оборотом пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, в том числе за качеством сырья и вспомогательных материалов;

контроль за соблюдением лицензионных требований производителями пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции;

мониторинг фактического объема производства и оборота пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также участие в разработке новых образцов акцизных марок для алкогольной и табачной продукции.

Напомним, с 1 января 2019 года отменено лицензирование деятельности по производству натуральных виноградных вин, выработанных из сырья собственных виноградных плантаций. Такие вина отнесены к категории сельскохозяйственной продукции.