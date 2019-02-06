В Узбекистане будет разрешена реализация алкогольной и табачной продукции объектами торговли, расположенными в радиусе по прямой линии более 200 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений (сейчас это расстояние составляет 500 м).

Кроме того, будет разрешена продажа этой продукции в торговых комплексах (на рынках) с общей торговой площадью более 1000 кв. м и в ярмарочных павильонах.

Проект поправок в законодательство должен быть подготовлен в течение двух месяцев, говорится в указе президента от 5 февраля о совершенствовании государственного регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции, а также развитии виноградарства и виноделия.

Прошлым летом компания «Узшаробсаноат» опубликовала проект постановления президента, в котором предлагается разрешить реализацию алкогольной продукции в радиусе от 100 м от образовательных, спортивных и религиозных учреждений. Опрошенные «Газетой.uz» специалисты тогда назвали предложения «шагом назад». Позже проект был обновлен — расстояние было увеличено до 200 м и добавлено упоминание табачной продукции.