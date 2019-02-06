Современный мужчина просто обязан быть безупречным в своем стиле и, конечно же, иметь элегантный и модный гардероб. Подчеркнуть свой стиль и яркую индивидуальность поможет магазин мужской одежды премиум-класса New Millennium Concept Store.

До 1 марта здесь будет проходить ликвидация осенне-зимней коллекции со скидкой 50%.





Все модели, представленные в магазине, соответствуют тенденциям современной моды. Именно здесь учитываются все потребности и пожелания покупателей в виде коллекций ведущих итальянских брендов.





В New Millennium Concept Store есть все, что нужно: от классических деловых костюмов и костюмов в стиле casual, элегантных рубашек, стильных джинсов и брюк до галстуков, поясов, сумок, портмоне и многого другого. Широчайший ассортимент одежды от известных мировых производителей не оставит равнодушным даже наиболее взыскательного посетителя.





В магазине представлены предметы гардероба от ведущих европейских брендов: Castello d’Oro, Borrelli, Svevo, VanLaack, Barrett, Bally, Hiltl и других.

Стильные дизайнерские решения для мужского гардероба только в New Millennium Concept Store.





Адрес: Юнусабадский р-н, пр. Амира Тимура, 89 A

Телефоны: (+998) 71−200−44−44, (+998) 78−120−44−44

Instagram: @newmillenniumuz

Telegram: t.me/newmillenniumuz

На правах рекламы.