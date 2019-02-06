Министерство дошкольного образования Узбекистана и компания «Кейтеринбург» (Екатеринбург, Россия) договорились о реализации инвестиционного проекта по организации услуг питания для дошкольного образования методом аутсорсинга. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном для обсуждения.

Договоренность предусматривает организацию совместного предприятия для оказания услуг питания на условиях аутсорсинга на первоначальном этапе (первые пять лет) в 50 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) Мирзо-Улугбекского района Ташкента с возможностью последующего увеличения их количества, а также с возможным охватом в других регионах страны.

«Кейтеринбург» намерен инвестировать по каждому ДОУ в среднем 8400 долларов США для ремонта их пищеблоков и оснащения их энергоэффективным столовым оборудованием и инвентарем. Планируется, что работники пищеблоков ДОУ будут приняты в штат СП.

«Кейтеринбург» входит в пятерку крупнейших российских аутсорсеров общественного питания, управляя 500 объектами и ежедневно обслуживая 120 тысяч человек.

В ноябре делегация Узбекистана посетила несколько детских учреждений в Свердловской области, чтобы изучить опыт организации питания. Члены делегации побывали в Полевском и Нижнем Тагиле, посетив четыре детских сада, школу и завод «Кейтеринбурга» по производству очищенных овощей и рыбной продукции.