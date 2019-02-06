УБДД ГУВД Ташкента выписало штраф водителю такси, выбросившему семечки из окна автомобиля, сообщила пресс-служба управления. Видеозапись нарушения была заснята прохожим и опубликована в Telegram-канале «Эхо Узбекистана».

Протокол в отношении водителя составлен по статье 123 Кодекса об административной ответственности (выбрасывание мусора или иных предметов из вагонов поездов, автотранспортных средств и городского пассажирского транспорта). Статья предполагает штраф в размере от 1/5 до 1 минимального размера заработной платы.

«Это были самые дорогие семечки в жизни водителя Нексии», — пошутили в пресс-службе ГУВД.

На вопрос «Газеты.uz» о сумме штрафа в управлении уточнили, что она будет определена судом.

Напомним, с января штраф за выбрасывание мусора из автомобилей был повышен в два раза. Ранее он составлял от 1/10 до ½ минимальной зарплаты.