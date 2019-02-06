Бывший депутат Наманганского областного Кенгаша народных депутатов, член Либерально-демократической партии Узбекистана Олимжон Тухтаназаров приговорен к 3 годам и 1 месяцу ограничения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в течение двух лет, говорится в сообщении Наманганского областного суда по уголовным делам.

С учетом срока содержания под стражей (с 22 сентября) срок ограничения свободы сокращен до 2 лет 8 месяцев и 16 дней.

Олимжон Тухтаназаров был признан виновным по статье 28 (соучастие в преступлении), части 1 статьи 211 (дача взятки) и части 1 статьи 168 (мошенничество, то есть завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием) Уголовного кодекса. Последнее обвинение ранее было переквалифицировано из пункта «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения) УК.

После объявления решения судьи его освободили из-под стражи в зале суда. При принятии решения суд учел смягчающие наказание обстоятельства лично-семейного характера у подсудимого.

Напомним, Олимжон Тухтаназаров был задержан 22 сентября при получении 500 долларов от бывшего директора школы в Папском районе Наманганской области. Сюжет об этом был показан по телеканалу «Узбекистан 24».