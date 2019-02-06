Центральный банк не вводил ограничения на выдачу автокредитов коммерческими банками, заявил председатель правления ЦБ Мамаризо Нурмуратов на сессии Международного пресс-клуба в среду.

После резкого роста автокредитования в 2018 году в начале текущего года сократилось число банков, выдающих автокредиты. Отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о причинах, глава Центробанка отметил, что ЦБ ввел дополнительные требования к уставному капиталу коммерческих банков из-за высокого риска таких кредитов.

«Мы оценили риски автокредитов, они у нас являются высокорискованными. Мы не ограничивали автокредитование, мы просто требования Центрального банка, исходя из портфелей коммерческих банков касательно автокредитов, усилили. Мы повысили степень риска по автокредитам, тем самым установили дополнительные требования ЦБ к уставному капиталу банков. Прямого ограничения не выдавать автокредиты нет, они будут кредитовать исходя из своих рисков», — пояснил Мамаризо Нурмуратов.

Кроме того, глава Центробанка указал, что нужно рассматривать этот вопрос также с макроэкономической стороны, так как «бурное автокредитование убивает вторичный рынок автомобилей».

«Когда бурно растет автокредитование на первичном рынке, мы убиваем вторичный рынок. Есть определенная категория людей, которые пользуются услугами вторичного рынка. Мы массово выдавали автокредиты, развивая первичный рынок новых машин. В определенной степени мы создаем условия для снижения цен на вторичном рынке. Тем самым мы усиливаем риск банковских кредитов, через полтора года автомобиль будет стоить намного дешевле и не будет покрывать кредит. Мы подходим к этому вопросу с позиции макроэкономики, мы должны развивать [рынки] комплексно — не в ущерб одному из них», — объяснил он.