Гражданину Узбекистана Оламафрузу Абдуллаеву губернатор Челябинской области Борис Дубровский и Уполномоченная по правам человека в регионе Маргарита Павлова 6 февраля вручили медаль «Спешите делать добро», сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

31 декабря 2018 года Оламафруз Абдуллаев до приезда спасателей помог восьмерым жителям выбраться из-под завалов после взрыва газа в жилом доме Магнитогорска.

Медаль вручена «за большой вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации, Всеобщей Декларацией прав человека и Европейской Конвенцией о защите прав человека».

Накануне уроженец Сурхандарьинской области получил от имени министра иностранных дел Узбекистана ценный подарок и грамоту Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге.

Компания «Узбекистон хаво йуллари» выделила ему бесплатный билет на рейс Екатеринбург-Ташкент, которым он вылетает 7 февраля.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. В результате частичного обрушения подъезда дома погибли 39 человек. Причиной произошедшего, по данным Следственного комитета России, стал взрыв бытового газа.