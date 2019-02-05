Заместитель председателя правления компании «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров назвал «неуместными и не полностью профессиональными» предположения о том, что французская PSA Groupe сочла проект по строительству совместного автомобильного завода в Джизакской области нерентабельным. Об этом он заявил на брифинге во вторник.

В декабре «Узавтосаноат» после появления сообщений о приостановке строительства завода заявил, что концепция проекта пересматривается совместно с PSA Groupe «в связи с некоторыми непредвиденными изменениями исходных данных».

«Мы продолжаем вести переговоры с PSA Groupe, исходя из интересов „Узавтосаноат“ и Узбекистана. Слова о том, что Peugeot Citroёn не поверила, что сможет вернуть вложенные деньги и за 30 лет, не совсем профессиональны. Поскольку в прошлом году компания заработала 56 млрд евро — это больше ВВП некоторых стран. Надо понимать, что Peugeot Citroёn провела все расчеты и анализы рынка Узбекистана, изучила спрос, ТЭО, рентабельность до того, как прийти сюда и создавать совместное предприятие», — подчеркнул Азизбек Шукуров.

Заместитель председателя «Узавтосаноат» отметил, что стороны договорились, что условия соглашения являются конфиденциальными и не должны раскрываться общественности, поэтому экономические аспекты этой ситуации не могут быть раскрыты.

Зампредседателя «Узавтосаноат» также подверг критике фоторепортаж СМИ с места строительства завода.

«Каждую неделю мы проводим там планерку по строительству. Строительные работы практически завершены, и это правда. В том фоторепортаже сняли только жилищный городок, контейнеры и грязь, но нет ни одной фотографии крупным планом, а там стоит готовый завод. Работы по благоустройству территории не проведены, но это делается в самом конце», — объяснил он.

«Завод — это не здание, которое живет само по себе. Завод — это здание плюс технологии. Так как мы заявляли, что пересматриваем технологическую концепцию, на заводе, помимо стен и крыши, которые готовы, должно быть технологическое оборудование. Те моменты, которые зависят от технологии и технологических решений, еще не готовы», — добавил он.

Азизбек Шукуров дополнительно сообщил, что «не слышал» о планах корейской Hyundai производить в Узбекистане легковые автомобили. В Туракурганском районе Наманганской области начато строительство завода Hyundai-Namangan KD, который будет выпускать коммерческую автомобильную технику.