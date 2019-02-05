Хотя интеграция в мировую экономику — нужный процесс, в вопросе снижения пошлин на автомобили зарубежного производства нужно быть очень осторожными с точки зрения интересов государства и народа, считает заместитель председателя правления компании «Узавтосаноат» Азизбек Шукуров.

Отвечая на пресс-конференции 5 февраля на вопрос корреспондента «Газеты.uz» о том, что, по мнению «Узавтосаноат», экономически эффективнее — протекционизм или свободный рынок, Азизбек Шукуров отметил:

«Мы в последнее время часто читаем [материалы] экономических исследовательских центров, которые различным образом преподносят кусочки информации о том, как в разных странах развивается экономика. Нужно понимать одно — страна хочет быть сырьевой или развитой? Потому что эти понятия не совпадают. Если снизить пошлину, [на рынок выйдут мировые автопроизводители]. Мы производим 200−250 тысяч автомобилей, а Volkswagen производит 10 миллионов. У кого будет круче продукт, у кого будет себестоимость лучше?»

Азизбек Шукуров привел пример из экономики США: в 2013 году производитель электромобилей Tesla объявил о намерении построить завод по производству литий-ионных аккумуляторов Gigafactory. После объявления Илона Маска развернулась борьба между губернаторами шести штатов за то, чтобы привлечь Gigafactory на свою территорию. Ее выиграл губернатор Невады, поскольку штат предоставил Tesla налоговые льготы на 1,4 млрд долларов.

«Это Соединенные Штаты Америки, которые лоббируют свободную торговлю, равноправие в бизнесе и так далее», — подчеркнул замглавы «Узавтосаноат».

"Здесь надо быть очень осторожным, Своих производителей всегда надо защищать", — резюмировал Азизбек Шукуров.

Он привел еще один пример касательно монополий. По его словам, США смогли встать на ноги за счет двух сильных монополистов — нефтяной корпорации Standard Oil и сталелитейной US Steel.

«Если посмотреть на историю Южной Кореи, Японии и других развитых стран, то можно увидеть, что они выросли из-за сильных компаний, монополий. Я не говорю, что монополии — это хорошо или плохо. Просто отмечаю, что любое развитое государство прошло через этот этап», — отметил он.

При сохранении нынешних темпов роста экономики ожидается, что в течение 10 лет объем автомобильного рынка Узбекистана составит 400 тысяч автомобилей в год. В рамках долгосрочной концепции до 2030 года «Узавтосаноат» намерен выбрать наиболее подходящий путь, который будет соответствовать интересам народа и государства, для удовлетворения потребностей этого рынка, сказал представитель руководства компании.

«Япония производит около 9 миллионов автомобилей, у нее примерно 8−9 производителей. Когда есть масштаб, автомобильная компания начинает развиваться. Как развивается Volkswagen? Компания купила Audi, Porsche, Bugatti, Ducati, Scania, Škoda, Lamborghini и других. Volkswagen вкладывает деньги, выкупает заводы для масштаба и выхода на новые рынки. Или Renault, которая заключила альянс с Nissan и Mitsubishi. В автомобильной отрасли на первом месте стоит масштаб. Когда он увеличивается, то компания развивается, что помогает поставлять нашему народу доступные и качественные автомобили. Мы выберем наиболее подходящий путь развития», — подчеркнул он.

Начальник управления стратегического развития «Узавтосаноат» Рустам Кадиров отметил, что крупные автомобильные компании думают о своих бизнес-интересах при вхождении на рынки, в то время как «Узавтосаноат» рассматривает и социальные аспекты.

«В Узбекистане должны развиваться производство, кадры, технологии. Мы не против крупных компаний здесь, но у нас есть определенные условия по локализации, работе с кадрами. Например, только для GM Uzbekistan здесь работают 30−40 компаний по локализации, которые поставляют комплектующие. Многие компании рассматривают это как долгосрочные инвестиции, что может заставить их отступить. Наша основная цель — улучшить инвестиционную среду, чтобы инвестор пришел сюда и уверенно вложил свои деньги», — заявил он.