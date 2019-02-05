Стратегическое управление в банке «Ориент Финанс» прежде всего основывается на стремлении к развитию финансового благополучия клиентов и приоритете делового этикета. При жесткой конкурентной среде рождается необходимость постоянно генерировать изменения, создавая новые услуги для потребителя.

Завоевав доверительную репутацию среди населения, банк «Ориент Финанс» занял позицию надежного и эффективного кредитора. Именно этот факт в очередной раз подтвердило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.





Пересмотрев прогноз по кредитным рейтингам банка «Ориент Финанс», международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». Кредитные рейтинги подтверждены на уровне B-/B, что в свою очередь доказывает, что банк непрерывно развивает комплексный подход к стратегическому управлению и трезво оценивает уровень ответственности за принятые обязательства.

Качество услуг и эффективность обслуживания являются приоритетными направлениями в достижении положительных результатов деятельности банка «Ориент Финанс».

В свою очередь «Ориент Финанс» благодарит своих клиентов за доверие и высокую оценку работы банка.

На правах рекламы.