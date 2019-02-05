Ряд организаций в топливно-энергетической сфере указом президента Узбекистана передан от Кабинета Министров Министерству энергетики.

В их числе — Агентство по развитию атомной энергетики «Узатом», Государственная инспекция по контролю за использованием нефтепродуктов и газа, которая при последующем преобразовании утратит статус государственной, а также Государственная инспекция по надзору в электроэнергетике, которая будет преобразована в Инспекцию по контролю в электроэнергетике.

Указом также ликвидируется акционерное общество «Национальная энергосберегающая компания» по предложению его акционеров и Национального агентства проектного управления.

Документ определяет задачи Министерства энергетики:

разработка и реализация единой государственной политики в топливно-энергетической отрасли, направленной на обеспечение энергетической безопасности Узбекистана, устойчивого снабжения отраслей экономики и населения страны топливно-энергетическими ресурсами, широкое продвижение и развитие возобновляемых источников энергии;

государственное регулирование производства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии, угля, а также добычи, переработки, транспортировки, распределения, реализации и использования нефти, газа и продуктов их переработки;

создание и развитие сбалансированной системы стратегического планирования и развития топливно-энергетического комплекса, увеличение и диверсификация производства энергоресурсов, разработка взаимоувязанных краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов производства, поставки и потребления всех видов энергоресурсов, а также целевых программ комплексного развития энергетической отрасли;

повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетической отрасли за счет развития государственно-частного партнерства, улучнение тарифной политики, стимулирующей формирование конкурентной и деловой среды на рынке энергоресурсов;

активное привлечение частного капитала в добычу и производство энергоресурсов, налаживание международного сотрудничества;

содействие внедрению методов корпоративного управления, информационных технологий и автоматизированных систем управления, учета и контроля, за счет этого — повышение эффективности управления, прозрачности финансово-хозяйственной деятельности и снижение издержек производства;

подготовка, повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических и управленческих кадров в сфере энергетики.

В указе перечислены системные проблемы в энергетической отрасли. В частности, недостаток координации и системного подхода в вопросах сопряженного развития отраслей топливно-энергетического комплекса и диверсификации источников энергии увеличивает риски устойчивого энергоснабжения отраслей экономики и населения страны с учетом их растущей потребности.

Директивная модель управления организациями энергетической отрасли, излишнее административное регулирование финансово-хозяйственной деятельности компаний, а также нерациональное использование трудовых ресурсов снижают эффективность и результативность их работы, приводят к увеличению непроизводственных расходов и затрат на единицу вырабатываемой энергии.

«Отсутствие здоровой конкурентной среды, наличие значительного квазигосударственного сектора и конфликта государственных и коммерческих интересов, несопряженность мер тарифного регулирования с инвестиционной политикой отрицательно влияют на инвестиционную привлекательность топливно-энергетической сферы», — говорится в документе.

Развитие отрасли также ограничено общесистемными проблемами, такими как высокий износ оборудования и медленные темпы обновления соответствующей инфраструктуры, эксплуатация оборудования, установок, газопроводов и линий электропередач с нарушением сроков службы, неустойчивое финансовое положение, низкий уровень внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, что приводит к увеличению технологических потерь и систематическим перебоям в поставках топливно-энергетических ресурсов, особенно на местах.

И, наконец, слабая работа по внедрению автоматизированных систем планирования ресурсов предприятий, контроля и учета поставляемых энергоресурсов и технологий на предприятиях отрасли приводит к высоким потерям поставки энергоресурсов потребителям и нарушениям в системе взаиморасчетов.