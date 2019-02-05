Наиболее изысканный, романтичный, и в то же время древнейший способ выражения своих чувств, признательности и уважения к человеку — это вручение цветов. Сегодня на рынке Узбекистана предлагается большое количество цветов совершенно разных сортов. Однако не всегда есть полноценный выбор, и зачастую не получается в кратчайшие сроки найти красивые цветы, которые могут относительно долго сохранять свежесть. Как результат — зря потраченное время.





Так однажды случилось и с основателем цветочных магазинов JustFlowers. Ему очень хотелось преподнести супруге не просто цветы, а творчески скомпонованный по всем законам цветочного жанра букет. При этом не было никакого свободного времени на поездки по цветочным лавкам и выбор хорошего букета цветов превратился в затруднительный квест. Таким образом пришла идея о создании удобного интернет-магазина, в котором будут предложены готовые дизайнерские букеты только из первоклассных цветов.

Первая задача в организации качественного цветочного магазина JustFlowers заключалась в поиске надежных поставщиков. В результате было достигнуто прямое сотрудничество с фермерами-цветоводами, владеющими современными оранжереями, где поддерживается нужная температура и влажность воздуха. Была отлажена и система перевозки цветов, отвечающая необходимым требованиям. Поэтому в магазин поставляются всегда свежие цветы.





Мастера цветочного дела JustFlowers создадут букет цветов по поводу и без. Розы высшего сорта стали основным предложением JustFlowers, которых в ассортименте представлено 20 разновидностей. Также здесь предлагают сезонные цветы.

На сегодняшний день в интернет-магазине JustFlowers размещены готовые букеты, художественно скомпонованные специалистами цветочного дела. Компанию представляют опытные сотрудники: флористы, цветоводы и дизайнер-флорист.

На сайте представлены следующие категории букетов: «Любимой маме», «На день рождения», «Любовь и романтика», «Прости меня», «Просто так» и другие. Все букеты по данным категориям доступны круглогодично.

Если человек желает, чтобы ему собрали эксклюзивный букет цветов, то дизайнер-флорист формирует его с учетом выраженных пожеланий. А перед отправкой букета адресату он бережно хранится в специальной холодильной камере.





Цветы доставляются быстро. Доставка в пределах Ташкента бесплатная.

Оплатить покупку можно через систему Payme и Click.

Букеты составляются профессиональным дизайнером-флористом с учетом пожеланий заказчиков, исходя из их личности и испытываемых чувств. Только после этого мастер подбирает цветовую гамму цветов и упаковки, составляет композицию и украшает букет необходимыми элементами декора.

В магазине JustFlowers можно найти розы любого цвета радуги. Все букеты декорируются специально привезенной зеленью, ленточками и фирменной упаковкой. Они оборачиваются в дизайнерский прочный водостойкий и немнущийся материал разного рода: тканевую основу, пергаментную и крафтовую бумагу.





Букет помещают в специальную плотную красивую коробку с логотипом JustFlowers, сверху которой колышутся шелковые ленты. Таким образом предотвращаются случайные повреждения в пути, что дарит их получателю радостное предвкушение в ожидании открытия подарка. В результате адресат получает искусный и качественный букет и поздравительную открытку с инструкцией по уходу за цветами, чтобы они дольше излучали любовь и дарили вдохновение.

Адрес: ул. Садыка Азимова, дом 63

Ориентир: Японское посольствo

Телефон: (+998) 93−566−79−00

Сайт: justflowers.uz

Instagram: @justflowersuz

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