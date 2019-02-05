Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 2 февраля утвердил создание на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ) Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента.

При агентстве образуются Центр по вопросам массовых коммуникаций (на базе Центра мониторинга в сфере массовых коммуникаций УзАПИ) и Фонд поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций Узбекистана.

Агентству переданы полномочия Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций в области государственного контроля за соблюдением актов законодательства и нормативных документов в сфере авторских прав при распространении (реализация, прокат и доведение до всеобщего сведения) фонограмм и аудиовизуальных произведений.

В ведение агентства также передается Профессиональный колледж по подготовке специалистов в сфере издательско-полиграфической деятельности (бывший Ташкентский профессиональный колледж полиграфии).

Основные задачи нового агентства:

обеспечение реализации конституционных прав граждан на свободу слова и информации, усиление роли средств массовой информации в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, создание для них равных условий на медиа-рынке, а также защита прав журналистов;

усиление роли средств массовой информации в общественно-политическом и социально-экономическом развитии страны, создание для них равных условий на медиа-рынке, а также реализация мер государственной поддержки развития СМИ, печати, издательско-полиграфической и информационно-библиотечной деятельности, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства;

и реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства; содействие государственным органам и другим организациям в обеспечении открытости их деятельности, привитии государственным служащим культуры открытого, публичного взаимодействия со СМИ, в том числе путем координации и методического обеспечения деятельности их пресс-служб (подразделений по работе с общественностью);

в том числе путем координации и методического обеспечения деятельности их пресс-служб (подразделений по работе с общественностью); участие в информировании зарубежных деловых кругов, государственных и общественных деятелей о ходе реформ в стране, условиях для инвестирования и улучшении делового климата;

о ходе реформ в стране, условиях для инвестирования и улучшении делового климата; реализация программных мер в области книгоиздания, создания электронных и аудиокниг, повышения культуры чтения, популяризации отечественной литературы за рубежом.

популяризации отечественной литературы за рубежом. участие в обеспечении информационной безопасности страны и реализации мер по своевременному и адекватному противодействию вызовам и угрозам в информационной сфере.

Задачи Центра по вопросам массовых коммуникаций:

анализ уровня открытости деятельности госорганов и других организаций;

и других организаций; мониторинг национального информационного пространства и эффективности мер по поддержке развития СМИ, печати, издательско-полиграфической и информационно-библиотечной деятельности;

и эффективности мер по поддержке развития СМИ, печати, издательско-полиграфической и информационно-библиотечной деятельности; анализ соответствия содержания материалов СМИ требованиям законодательства, в том числе направленным на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства;

в том числе направленным на обеспечение защиты интересов личности, общества и государства; выявление проблем и препятствий в области СМИ, печати, издательско-полиграфической и информационно-библиотечной деятельности.

В Фонд поддержки развития информационной сферы и массовых коммуникаций единовременно выделяются 20 млрд сумов из государственного бюджета. Он также будет пополняться за счет отчислений в размере 10% от чистой выручки издательско-полиграфических предприятий, подведомственных агентству, средств от уплаты государственной пошлины за выдачу документов разрешительного характера и благотворительных пожертвований.

Средства фонда будут расходоваться на стимулирование развития государственных и негосударственных СМИ и поддержку их деятельности, укрепление материально-технической базы предприятий отрасли, финансирование проектов и программ по повышению культуры чтения, популяризации отечественной литературы, продвижение позитивного имиджа Узбекистана за рубежом, финансирование подготовки и переподготовки специалистов и другие цели.

Постановлением президента, принятым в тот же день, утверждена «дорожная карта» по реализации проекта «Ko‘ngil ko‘zi» по модернизации типографского оборудования и ремонту зданий и производственных помещений предприятия «Типография слепых».